Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Demir'in Babasının Cenazesine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Demir'in Babasının Cenazesine Katıldı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir'in cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Demir'in Babasının Cenazesine Katıldı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışmanı  Deniz Demir'in babası Dursun Demir'in cenaze törenine katıldı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, yaşamını yitirdi. Dursun Demir için öğlen Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili  Onursal Adıgüzel ve çok sayıda partili ile Demir'in ailesi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazının ardından aileye taziyelerini iletti. Dursun Demir'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

Dursun Demir, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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