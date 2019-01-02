Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Demir'in Babasının Cenazesine Katıldı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir'in cenaze törenine katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, başdanışmanı Deniz Demir
'in babası Dursun Demir
'in cenaze törenine katıldı.
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, yaşamını yitirdi. Dursun Demir için öğlen Karşıyaka
Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul
Milletvekili Onursal Adıgüzel
ve çok sayıda partili ile Demir'in ailesi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazının ardından aileye taziyelerini iletti. Dursun Demir'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:10 Kaynak: DHA
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