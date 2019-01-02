Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Deniz Demir'in Babasının Cenaze Törenine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Deniz Demir'in Babasının Cenaze Törenine Katıldı

11 dakika önce

Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Deniz Demir'in babasının cenaze törenine katıldıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Deniz Demir'in babasının cenaze törenine katıldı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir hayatını kaybetti.
Demir'in cenazesi için öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. Törene Demir ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP'li çok sayıda isim katıldı.Kılıçdaroğlu cenaze namazında en önde saf tuttu. Ardından Demir ailesine taziyelerini iletti.
Karşıyaka Mezarlık Camii'nde büyük bir cemaat yer aldı. Demir'in yanı sıra 40 cenazenin daha aynı anda namazı kılındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Demir, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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