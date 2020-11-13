CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

13.11.2020 13:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında görüştü.

Ardından, Kovid-19 tanısıyla tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde önceki günlerde yoğun bakımdan normal servise alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sevinçli olduklarını ifade etti.

Başkan Böcek ile görüştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek." ifadesini kullandı.

Hastanede görev yapan, hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Başkan için de özel olarak her türlü ilgiyi gösteriyorlar. Başkanın morali gayet yerinde. Sohbet ettik, espri yaptık." dedi.

Kılıçdaroğlu, Böcek ile ne konuşulduğu yönündeki soruya, "Yürüyüşe çıkacağımızı söyledik. Yemek ısmarladığı zaman ne kadar memnun olduğumu ifade ettim. Güzel bir sohbetimiz oldu." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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