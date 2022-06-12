Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)

12.06.2022 14:03

Başkentte, dün etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi.

Başkentte, dün etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi.

Altındağ Karapürçek'te dün yaşanan selde hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlkay Yiğit için öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan ve CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yiğit'in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP'liler katıldı.

İlkay Yiğit'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2) - Son Dakika
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