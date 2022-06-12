Bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan ve CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yiğit'in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP'liler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenaze törenine katıldı (2) - Son Dakika

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