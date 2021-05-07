Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Pınar Karşıyaka'yı tebrik etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı yenerek, adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka'yı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, sergilediği başarılı performans sonucu finale yükselmeyi başaran Pınar Karşıyaka'yı kutluyorum. Final maçını da kazanarak kupayı ülkemize getireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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