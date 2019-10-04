Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin en temel meselesi haline getirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda özeleştiride bulunarak "Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim?" dedi. Kılıçdaroğlu, Dünya Avşarlar Derneğinin kuruluşunun 4. yılı dolayısıyla Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölge, eğitim ve yetişmiş insan gücü açısından başarılı olmak zorunda olduğunu söyledi.



"Toplumu bedavacılığa alıştırırsanız, toplumun geleceği karanlıktır"



Türkiye'nin üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı: "Alın teri dökeceğiz. 'Bedavacılık' diye bir şey yoktur. Bir toplumu bedavacılığa alıştırırsanız, toplumun geleceği karanlıktır. Bu şu demek değildir ki CHP'nin hiç kabahati, kusuru yoktur. Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı."