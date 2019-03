Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal Namuslu Adamdır"

MERSİN (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığını dile getirdiğinde, 'Bay Kemal yine konuşuyor' dendiğini belirterek, "Konuşurum tabi. Bay Kemal'in onlardan çok farkı var. Bay Kemal namuslu adamdır. Bay Kemal haram yemez. Bay Kemal dürüst adamdır. Bay Kemal beytülmale el uzatmaz" dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, CHP Mersin milletvekilleri, adaylar ve çok sayıda partili katıldı.



CHP Mersin Büyükşehir Adayı Seçer'in projelerini anlatmasının ardından kürsüye gelen ve konuşmasına, "Umudumuzu kendimiz oluşturacağız, beraber oluşturacağız. Ne için? Türkiye için, çocuklarımız için, geleceğimiz için umudu yeniden yeşerteceğiz" diye başlayan Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkan adayı Vahap Seçer'i de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak lanse etti.



Başkan adayı Seçer'in projelerini anlattığı konuşmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Eskiden belediye başkanları önce belediye başkanlığını kazanırlardı, sonra ne yapacaklarını düşünürlerdi. Şimdi öyle yapmıyoruz, önce ne yapacağımızı düşünüyoruz, yetkililerle, uzmanlarla konuşuyoruz, projelerimizi geliştiriyoruz, ilgili beldeye, kente, büyükşehire, onların sakinlerine sunuyoruz ve ondan sonra oy



istiyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz süreç daha güzel bir süreç" diye konuştu.



"Bir oyu bile heba etme lüksümüz yok"



Bütün projelerin varlık nedeninin huzurlu bir kent oluşturmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızın amacı da bu. İl Başkanımız konuşmasını yaparken, 'Bir oyu bile heba etmememiz gerekir' dedi. Vahap Beyi dinledik, projelerini de dinledik. Bütün projeler güzel, insana dokunan projeler. Hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, bütün Mersin'i kucaklayan projeler. O zaman bize düşen bir görev var. Bir oyu bile heba etme lüksümüz yok. Sandığa gideceğiz, başkanı seçeceğiz ve görevimizi yerine getireceğiz. Bunu yaptığımız zaman beklediğimiz sonuçları hep birlikte almış olacağız" ifadelerini kullandı.



Kenti, o kentte yaşayanlarla birlikte yönetmek zorunda olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, sorunun kaynağı olan veya sorundan şikayet eden kesimlerle yakın bir diyalog içinde olunması gerektiğini işaret etti.



"Hazırlayacağınız planı Mersinlilerin oyuna mutlaka sunmanızı istiyorum"



Bir kentin planının o kentin anayasası olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, planla ilgili uzmanların bir araya gelmesi, çalışması ve o planın mutlaka kamuoyuna sunulması gerektiğini belirterek, "Sayın Seçer senden isteğim; kent planını Mersinlilerin referandumuna sunun ve bütün Mersin'in desteğini alın. Çünkü kent planı o kentin anayasası ise o kentte yaşayan her vatandaşın, 'Gelecekte neler olacak Mersin'de, neleri yaşayacağız, yollar nereden geçecek, nereler park olacak, nereler liman olacak?' Bütün bunları Mersinlilerin bilme hakkı var. Dolayısıyla hazırlanan plan uzmanlarla beraber hazırlanacak ve o plan Mersinlilerin oylarına sunulacak. O plan Mersin halkının kabulünü kazanmış olacak ve bu Türkiye tarihinde bir örnek olacak" şeklinde konuştu.



"Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz"



Yoksullukla mücadele konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bununla ilgili CHP'li belediyelerin yaptığı iki şey var. Birincisi asgari ücret. Asgari ücreti net 2 bin 200 lira yaptık. Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 lira. Vahap Bey, 1 Nisan'da belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda, asgari ücreti büyükşehir belediyesinde ve diğer CHP'li belediyelerde net 2 bin 200 lira olacak. Buradan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum; alın teri döken herkesin yanında olacağız. Taşeron işçiler çağdaş köleydi. Mücadelemizi yaptık, 1 milyonu aşkın taşeron işçisine kadro verdirdik. Ama hala yüz binlerce kişi taşeronda çalışıyor. Onların da mücadelesini vereceğiz. Sokakta ekmeğini kazananlar var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, 'Sokak Ekonomisi Çalıştayı' yaptık. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Çöpte kağıt toplayanlar da simit satanlar da meyve satanlar da var. Bütün bunların tamamına sahip çıkacağız. Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz."



Adayları Vahap Seçer'in, "Başkan seçildiğim andan itibaren bana oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu bizim felsefemiz, hiçbir ayrım yapmayacağız. Bizim kültürümüzde, inancımızda böyle bir şey yoktur. Mersin, Anadolu'dur. 80 ilden Mersin'e gelen var. Mersin, dünyanın en güzel kentlerinden birisidir. Denizi, yaylası, nehirleri, ovaları, bereketli tarlaları, çalışkan insanları var ama cennette yoksulluk yaşayanlar da var. Demek ki, yapmamız gereken bu cennette herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti yeniden inşa etmek. Bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu konuşmasında, adayları Seçer'e, belediye başkanı olduğunda çalışanların hangi parti döneminde işe girmiş olursa olsun asla bir laf söylememesi öğüdünde de bulunarak, "Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız. Herkesin işi herkesin aşı olacak. Ana felsefemiz bu" dedi.



"Türkiye'nin en temel sorunu işsizliktir. 7 milyonu aşkın işsiz var"



Bugün Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 7 milyonu aşkın işsiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer insanlar gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarının dibinde kendilerini yakıyorlarsa; eğer bir işsiz, okula giden çocuğuna harçlık veremiyorsa; işsiz olduğu için akşam evde yemek pişiremeyen bir annenin dramını, bir babanın dramını kimler fark edecek, kimler görecek? Sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanların işsizlik derdi yoktur. Sarayda oturanların yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır. Ama biz 80 milyon Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel ve huzurlu bir yaşam istiyoruz ve bunu sağlamak istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.



"Bay Kemal namuslu adamdır"



"İşsizlik var, yoksulluk var, hayat pahalı, mutfaklarda yangın var. Ben bunu söylediğim zaman sarayda oturan zat, 'Bay Kemal yine konuşuyor' diyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Konuşurum tabi. Bay Kemal'in onlardan çok farkı var. Bay Kemal namuslu adamdır. Bay Kemal haram yemez. Bay Kemal dürüst adamdır. Bay Kemal beytülmale el uzatmaz. Bay Kemal, bu ülkenin silah fabrikalarının Katar'a satılmasına karşı çıkar. Bay Kemal, bu ülkenin onurunu, namusunu korumak için her şeyi yapar. Bay Kemal, Katar'dan kraldan alınan uçan sarayın müşterisi olmaz, uçan saraya binmez; Türkiye'nin onurunu ve haysiyetini ayaklar altına almaz. O nedenle biz Türkiye'ye huzuru getirmek istiyoruz; birliği beraberliği getirmek istiyoruz."



"Mersin'de bir oyun oynandı. Demokrasiye bir kumpas kuruldu"



İYİ Parti'den ve DP'den Mersin Büyükşehir Adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'ndan dönen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilgili yaşananlara da değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Mersin'de bir oyun oynandı. Demokrasiye bir kumpas kuruldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, başka bir partiden olabilir, vatandaş oyunu vermiştir seçilmiştir, o veren vatandaşa saygı duyarız. Ama o belediye başkanı seçime girmesin diye kumpas kuruldu ve seçime girmesi engellendi. Demokrasi adına büyük bir ayıptır. Aynı partiye Ankara'da da kumpas kurmak istediler. Seçimlere girmesini engellemek istediler. Ne yaptık? 15 milletvekili verdik. O zaman da Mersin'deydik, Yörüklerle beraberdik, 15 milletvekilini verdik ve o parti seçimlere girdi. Şimdi seçimlere girmesin diye kumpas kuruldu. Nerede? Mersin'de. Sevgili Mersinliler, kumpasa izin vermeyeceksiniz. Demokrasiye inanıyorsak, demokrasiye güveniyorsak, demokrasiden yana tavır alıyorsak, demokrasiyi hemen hemen her koşulda savunan ve sizin için çalışan Vahap Seçer'e, gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz. Ne için? Demokrasi adına vereceksiniz."



"Bütün kent halkını kucaklayacaksınız, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz"



CHP'li belediye başkan adaylarından iki şey beklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir; seçildiğiniz andan itibaren bütün kent halkını kucaklayacaksınız, hiç ayrımcılık yapmayacaksınız. İki; bütün bu projeler parayla yapılıyor. Mersin Büyükşehir'in bütçesi iyidir, bütün bu projeleri hayata geçirmeye fazlasıyla yeter. Bütün mesele ne? Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. O zaman göreceksiniz ki, Türkiye'de çok güzel şeyler yapılıyor. İstanbul'da metronun kilometresi 150 milyona, aynı metronun İzmir'de kilometresi 50 milyona yapılıyor. Metro metrodur, yerin altından yapılıyor. Nasıl oluyor da orada 150 milyon, İzmir'de 50 milyon ve Ankara'da 100 milyon? Biz bunları biliyoruz. Tasarrufların, kaynakların nasıl çarçur edildiğini biliyoruz. Başkan bu konuda da söz verdi, sözünün gereğini yapacak. Ben de takipçisi olacağım, sizler de takipçisi olacaksınız. Buna da inanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.



CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer de Mersin için 120'nin üzerinde proje hazırladıkları bilgisini vererek, bu projelerini anlattı. - MERSİN

