Kılıçdaroğlu: Bayrak ve vatan kırmızı çizgimiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye bizim ortak paydamızsa, bayrak bizim ortak paydamızsa ki CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen 'Önce Türkiye Buluşması' programında kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, herkesin kaygısının aynı olduğunu belirterek, "Bu memlekette yaşıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz ve bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Kavgasız yaşamak istiyoruz. Ülkemizi büyütmek istiyoruz. Ama bugün geldiğimiz nokta beni kaygılandırıyor. Bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce bu devletin siyasi bağımsızlığını sağladı. Yani; 'Bayrağımın altında özgürce yaşayacağım, hiç kimsenin müdahalesini kabul etmeyeceğim' dedi. Siyasi bağımsızlık tapu senedi Lozan'dır. 2'nci alan ekonomik bağımsızlıktır. Siyasi bağımsızlığınız vardır ama ekonomik bağımsızlığınız yoksa siyasi bağımsızlığınız her zaman tehlikededir. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Savaş meydanlarından kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınız tehlikeye girer' diyor. Bugün geldiğimiz noktada bizim ekonomik bağımsızlığımız var mı?" diye konuştu.

'BAYRAK VE VATAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ'"Değerli ülkücü kardeşlerim, Türkiye sevdalısı olan kardeşlerim hep beraber birlikte olmak zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Görüş farklılıklarımız olabilir. Ama eğer Türkiye bizim ortak paydamızsa, bayrak bizim ortak paydamızsa ki CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak zorundayız. Bu olmadığı takdirde birilerine yem olursunuz. Bir gerçeği çok iyi bilmemiz gerekiyor; Osmanlı niye battı? Sanayi Devrimi'ni kaçırdığı için battı. Eskiden yalın kılıç gidiyorduk, bilek gücü vardı. Önümüze geleni püskürtüyorduk. Şimdi elinde tüfek 500 metreden seni indiriyor. O zaman Sanayi Devrimi'ni kaçırdıysanız ayakta tutamazsınız bir devleti. Şimdi geldiğimiz süreç daha tehlikeli bir süreç. Teknoloji devrimini artık yakalamak zorundayız. Pırıl pırıl evlatlarımızın yurt dışına değil içerde üretmesi gerektiğine inanmak zorundayız" dedi.'BÜTÜN ASKERİ HASTANELER ORDUMUZA TESLİM EDİLECEK'

Şu anda dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordunun Türk ordusu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Niçin yok? Hangi gerekçeyle? Defalarca söyledik. Ordunun ihtiyacı var. Askeri doktora ihtiyacı var. Sivil doktorla askeri doktor farklıdır. Eğitimleri de farklıdır. Vermediler, vermiyorlar. Ordu istediği halde vermiyorlar. Ama benim bu millete sözüm var. İlk 1 hafta içerisinde GATA dahil bütün askeri hastaneler eskiden olduğu gibi ordumuza teslim edilecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.