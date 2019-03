Kılıçdaroğlu, Bayraklı'da Yaralanan CHP'li Gençleri Aradı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP seçim bürosuna yönelik silahlı saldırı ile partili gençlere yönelik silahlı ve sopalı saldırı, parti yönetimini alarma geçirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP seçim bürosuna yönelik silahlı saldırı ile partili gençlere yönelik silahlı ve sopalı saldırı, parti yönetimini alarma geçirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan İzmir'e gelirken, Kılıçdaroğlu da partilileri arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdal Sandal'ın seçim irtibat bürosuna seçim çalışmaları sırasında cadde üzerinden geçen taksiden 4 el ateş edildi. İki kurşun partili Batuhan Gül'ün bacağına ve Hakkı Bolat'ın dirseğine isabet ederken, diğer iki kurşun da seçim ofisinin camlarına isabet etti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen B.A. adlı kişi gözaltına alındı. Öte yandan, CHP Gençlik Kolları üyesi gençlerin 8 Mart gecesi 50 kişilik bir grup tarafından önü kesilerek silahlı ve sopalı saldırıya uğradığı belirtildi. Olayda yaralanan 7 genç hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 12 saat arayla yaşanan iki olayın ardından programını değiştiren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Bayraklı adayı Serdar Sandal'a destek için seçim bürosuna geldi. Soyer burada yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Türkiye'de siyaset tıkandı. Dili, kültürü artık hiçbirimizin istemediği halde. Biz barış ve kardeşlik istiyoruz. Biz biliyoruz ki barış ve kardeşlik olmadan adalet ve kalkınma olmaz" diye konuştu. CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ile birlikte ilk olarak kurşunlanan Yamanlar seçim ofisini ziyaret eden Tuncay Özkan ise, olayda yaralanan Batuhan Gül ve Hakkı Bolat'ı da evlerinde ziyaret etti. Seçim bürosundan Batuhan Gül'ün evine kadar büyük bir kalabalıkla sloganlar eşliğinde sokakta yürüyen Özkan ve Sandal, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söylediler.



"RASTLANTININ BİR ARAYA GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



Özkan şöyle konuştu:



"İzmir Valisi ile İzmir İl Emniyet Müdürü'yle konuştuk. Bu eşkıyalar kimse bulunup gereken işlem yapılacak. Böyle 2 gün üst üste hem pusu kurarak gençlerimize yönelik silahlı ve sopalı saldırıyı, sonra belediye başkan adayımızı beklediğini söyleyerek ve bir saat bekledikten sonra taksiyle geçerken ateş eden kişiyi bir rastlantının bir araya getirdiğini düşünmüyoruz. Böyle şeyler tesadüf olmaz. Başkan adayımızın işi bitirdiği bu kadar açık ki panik içindeler. Bizim karşımıza eşkıyalıkla gelerek durdurmaya çalışanlar asla ve asla başarılı olamazlar. Buradan onlara sesleniyoruz. Eğer bu hareketlerine devam ederlerse bacaklarını kırarız, bir daha yapamazlar. Onun için kenti yönetenleri uyarıyorum. Bu eşkıyalara tıpkı bize verdikleri söz gibi gereken dersi verecekler. Hiç kimse bizden kurşunla, eşkıyalıkla önümüz kesilerek, dayakla yılmamızı beklemesin. Tüm siyasi rakiplerimizi, bu işe tevessül edenleri, eline silah verdirenleri, sokaklara eşkıya gibi pusu kuranları uyarıyorum. Eşkıyanın gece ne yapacağı belli olmaz demişler. Dün gece yaptı. Bugün sabah azdı. Bunun üçüncüsüne ne valilik ne emniyet izin vermeyecek. Bunun karşısına topyekün çıkarız. Size bu mesajları vermek için Ankara'dan geldim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ili yöneten valimizden, il emniyet müdürümüzden ve ilçe müdürümüzden gereğini biran önce yapmasını bekliyoruz. Çünkü bunlarla ilgili görüntüler elimizde. Buradaki temel sorunu partimize, ilçe başkan adayımıza yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bir gün önceki saldırıdan bağımsız görmüyoruz. Biz her şeyi biliyoruz. CHP, kendisine uzanan her eli kıracak niteliktedir. Biz bunun takipçisi olacağız. Bunun tekrarlanmasını asla istemeyiz. Valimizi, emniyet müdürümüzü ellerindeki belgelere göre hareket ederek olayın tüm faillerini yargıya teslim etmeye davet ediyoruz."



KILIÇDAROĞLU TELEFONLA GÖRÜŞTÜ



Kurşun diz kapağının hemen altına isabet eden Batuhan Gül'e yapılan ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Gül'e geçmiş olsun mesajlarını iletti. Kılıçdaroğlu, Batuhan Gül ile telefonda yaptığı görüşmede, "Geçmiş olsun Batuhan. Konunun biz de takipçisi olacağız. Tuncay Özkan ve İl Başkanımız oradalar. İnşallah failler derhal yakalanır ve hesabı sorulur. Bu süreçte sizi tahrik edenler olabilir, tahriklere kapılmayın" dedi.



"BİRİLERİ KARDEŞLİĞİMİZDEN RAHATSIZ OLDU"



Bayraklı'da oluşturdukları kardeşlik atmosferinden birilerinin rahatsız olduğunu belirten CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, "Bayraklı'da halk ittifakı kurduk. Toplumun tüm katmanlarıyla bir araya geldik. Birileri bundan rahatsız olabilirler. Ama biz mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi birbirimize düşüremeyecekler. Kimseye çizdiği senaryonun sonucunu armağan etmeyeceğiz. Her ne güçle ve hakla bizi yolumuzdan çevireceğini zannedenler varsa yanılıyor. Kaldığımız yerden daha güçlü devam edeceğiz. İnsanları ötekileştirmeden MHP'li vatandaşlarımızın evlerindeki ziyaretlerimize devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızın evlerinde ziyarete devam edeceğiz. Çünkü biz Bayraklı'da toplumun tamamına kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceğiz. Güvenlik yetkililerinden de zanlıların derhal yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Buzun Efe'si, Sofya'da Dünya Rekoru Kırdı!

CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız