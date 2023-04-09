Kılıçdaroğlu, Bazı Televizyon Kanallarının Yayınlamayı Reddettiği Kampanya Filminin Dördüncüsünü Paylaştı: "Aile Destekleri Sigortası Gelecek, Her... - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Bazı Televizyon Kanallarının Yayınlamayı Reddettiği Kampanya Filminin Dördüncüsünü Paylaştı: "Aile Destekleri Sigortası Gelecek, Her...

09.04.2023 20:31

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filminin dördüncüsünü Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filminin dördüncüsünü Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Nisan'da Twitter hesabında bir video paylaşarak, bazı televizyon kanallarının 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, sansüre uğrayan dördüncü kampanya filmini "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz" notuyla yayınladı.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI GELECEK, HER EVİN ASGARİ GELİR GÜVENCESİ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, filmde şunları söyledi:

"Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Bazı Televizyon Kanallarının Yayınlamayı Reddettiği Kampanya Filminin Dördüncüsünü Paylaştı: 'Aile Destekleri Sigortası Gelecek, Her... Kılıçdaroğlu, Bazı Televizyon Kanallarının Yayınlamayı Reddettiği Kampanya Filminin Dördüncüsünü Paylaştı: 'Aile Destekleri Sigortası Gelecek, Her... Kılıçdaroğlu, TV kanallarının yayınlamayı reddettiği 3. videoyu paylaştı! Atama bekleyen öğretmenlere bir sözü var Kılıçdaroğlu, TV kanallarının yayınlamayı reddettiği 3. videoyu paylaştı! Atama bekleyen öğretmenlere bir sözü var

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Bazı Televizyon Kanallarının Yayınlamayı Reddettiği Kampanya Filminin Dördüncüsünü Paylaştı: 'Aile Destekleri Sigortası Gelecek, Her... - Son Dakika


Son Dakika
21:25 CHP'nin çıkardığı milletvekili adayı için Uğur Dündar'dan sert tepki: Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum
21:17 Milletvekilliği için belediye başkanlığını bırakan Savcı Sayan, İzmir'de 6'ıncı sıradan aday gösterildi
21:01 AK Parti'de Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Melih Gökçek'in oğulları AK Parti'den milletvekili adayı oldu
20:45 Yok böyle maç! Arsenal, 2 farklı öne geçtiği Liverpool deplasmanında skoru koruyamadı
20:34 Selvi Kılıçdaroğlu'nun başörtülü kadınlarla dikkat çeken diyaloğu: Bugüne kadar birbirimizi dinlemedik
20:23 Büyük şok! Beşiktaş-Giresunspor maçında bir gol sesi daha gelmek üzere
20:19 Galatasaray'dan Kerem önlemi! Futbolcuyla masaya oturuldu
19:29 AK Parti'de milletvekili aday listesinde genç isimleri sayısı dikkat çekti
19:24 Trabzonspor'dan şaşırtan açıklama: Teknik direktör anlaşması sonuçlandırılamadı
19:12 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesinde Erzincan 1. sıradan aday gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2023 21:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Bazı Televizyon Kanallarının Yayınlamayı Reddettiği Kampanya Filminin Dördüncüsünü Paylaştı: "Aile Destekleri Sigortası Gelecek, Her... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement