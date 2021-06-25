Kılıçdaroğlu, "Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi"nin açılış törenine katıldı - Son Dakika

Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin havadan görüntüleri
Törene katılanlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi
İstiklal Marşı ve tesisin tanıtım filmi
Biosan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler'in konuşması
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi"nin açılış törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA
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