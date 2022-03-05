Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır"

05.03.2022 17:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programına katıldı.

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Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız yapacaklarımızın bugünkü öncüleridir. Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır."

Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır" - Son Dakika
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