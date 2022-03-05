Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programına katıldı.
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Kılıçdaroğlu: "Belediye başkanlarımız yapacaklarımızın bugünkü öncüleridir. Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet ittifakının belediye başkanlarıdır."
Kaynak: AA
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