Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz"

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret ederek 25 yıl sonra tarıma kazandırılan arazilerden elde edilen ürünleri takdim etti.

Kılıçdaroğlu:

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret ederek 25 yıl sonra tarıma kazandırılan arazilerden elde edilen ürünleri takdim etti. Kılıçdaroğlu, Edremit'in tarım alanındaki faaliyetlerine tam not verdi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezdeki makamında ziyaret etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Edremitlilerin selamlarını iletip, belediye faaliyetleri ile ilgili brifing verdi. Ayrıca belediyenin tarım projesi olarak Edremit Ovası'nda 25 yıl sonra tarıma açılan arazilerden elde dilen sebzelerden oluşan bir sepet sundu. Pandemi sürecindeki faaliyetler başta olmak üzere göreve geldikten buyana yürüttükleri çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tarımsal üretimin CHP'li belediyelerin öncelikli projelerinden olduğunu ifade etti, "Geleceğimizin tarımda olduğu anlayışı ile belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz. Edremit Belediyemizin de özellikle 25 yıldır boş olan arazileri yeniden tarıma kazandırarak bu projeyi hayata geçirmesinden memnun oldum" dedi.


Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin covid-19 salgını ile mücadele döneminde başarılı çalışmalar yaptığını, Edremit ilçesinde de pandemi sürecinin gayet başarılı bir şekilde yönetilmesinden dolayı Başkan Arslan ve ekibini tebrik etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, Başkan Arslan tarafından yapım aşamasında olduğu bildirilen kreş ile gençlik ve kültür merkezi projelerinden dolayı da tebrik etti, kısa sürece bitirilerek hizmete sunulmasını istedi.


Edremitlilere selamlarını gönderen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Başkan Selman Hasan Arslan'dan, aynı şekilde çalışmaya devam etmelerini istedi.


Başkan Arslan ise "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile söz verdiğimiz projeleri ve ilçemizin ihtiyacına uygun her türlü çalışmayı hayata geçirebilmek için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. Temel belediyecilik görevlerimizden tarımdan eğitime kadar her alanda vatandaşımıza dokunan, hayatlarını kolaylaştıran ekonomik ve sosyal alanda kentimizi geliştiren projeleri hayata geçireceğiz" dedi.


Başkan Arslan, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi çiftçilerimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın hem uygun hem de doğal mahsule ulaşması adına Edremitlilerin 25 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz 'Tarımsal Kalkınma Projesi'nin ilk ürünlerini Genel Başkanımıza takdim ettik. Destekleri ve ilgileri nedeniyle Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyor, Edremitlilere olan sevgi ve selamlarını iletiyorum" dedi. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Selman Hasan Arslan, Edremit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz' - Son Dakika

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