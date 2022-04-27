Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru getireceğim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru getireceğim

27.04.2022 22:46
Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru getireceğim

Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru getireceğimCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. İftar yemeğinin artından konuşan Kılıçaroğlu, "Bizim huzura ihtiyacımız var, bizim beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var. Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim" ifadelerini kullandı.

'BURAYI İLÇE YAPACAĞIM'Kılıçdaroğlu, Polatlı ilçesine bağlı bir beldeyken 2012'de TBMM tarafından Sincan ilçesinin mahallesi olan Temelli'yi ilçe yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:  "Temelli'yi Ankara'nın ilçesi haline getireceğiz. Müthiş bir gelişme potansiyeli var, güzel insanları var. Görüyorsunuz yolun üzerinde, organize sanayi bölgeleri var. Her türlü imkanı var. Neden burası bağımsız, güzel bir ilçe olmasın, neyi eksik Allah aşkına? Diyecekler ki 'Kaymakamı eksik' vallahi kaymakam atayacağız buraya. Şunu da söyleyeyim, 'Bana oy verin, ben bunu yapacağım' diye değil, oy verseniz de vermeseniz de ben burayı ilçe yapacağım." '12 MİLYONUN HAKKINA KİM SAHİP ÇIKTI 'Türkiye'de yaklaşık 12 milyon kişinin elektriğe erişemediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "12 milyonun derdini kim dile getirdi, 12 milyon kişinin hakkına kim sahip çıktı? Ben elektrik faturamı ödemedim, neden? Elektriği kesilen vatandaşın derdini bütün Türkiye'ye anlatmak için. Kim Allah aşkına keyfinden elektriğini keser? Vatandaşın parası yok, pulu yok, elektrik faturasını ödeyemiyor" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarda CHP'ye ilişkin kötü bir algı olduğunu belirterek, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin de CHP olduğunu açıkladı.

Görüntü dökümü:

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


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Kılıçdaroğlu: '12 Milyon Kişinin Hakkına Kim Sahip Çıktı? Bunların Derdine Çare Üretmezseniz, Siz Nasıl Siyaset Yapacaksınız?' Kılıçdaroğlu: '12 Milyon Kişinin Hakkına Kim Sahip Çıktı? Bunların Derdine Çare Üretmezseniz, Siz Nasıl Siyaset Yapacaksınız?'

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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