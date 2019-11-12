Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var"
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var"

6 saat önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (3)

Kılıçdaroğlu: Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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