Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Ben Terörü Değil, Bu Milletin 81 Milyon Vatandaşın Onurunu Savunuyorum"

Kılıçdaroğlu: "Ben Terörü Değil, Bu Milletin 81 Milyon Vatandaşın Onurunu Savunuyorum"

1 saat önce

- CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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