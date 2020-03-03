Kılıçdaroğlu: "Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)

Kılıçdaroğlu: Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor
Bahçeli, "Şehitler tepesi boş kalacak" sözüne sinirlendiği için Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı Meclis'te bugün yapılacak İdlib kapalı oturumunda konuşulanlar "Devlet sırrı" olacak Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 2013 yılındaki konuşmasını hatırlattı: Niye vazgeçtin?

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:04:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]