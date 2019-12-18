Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nu kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nu kabul etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nu kabul etti

6 saat önce

-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tokalaşması -Kılıçdaroğlu ve heyet üyelerinin toplantı masasında oturması -Kılıçdaroğlu'na forma hediye edilmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi...

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tokalaşması

-Kılıçdaroğlu ve heyet üyelerinin toplantı masasında oturması

-Kılıçdaroğlu'na forma hediye edilmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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