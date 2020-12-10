Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı
10.12.2020 15:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybeden polis ve sivil şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada