Kılıçdaroğlu: Beşli Çeteleri Birlikte Yeneceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Beşli Çeteleri Birlikte Yeneceğiz

29.04.2022 10:10
Kılıçdaroğlu: Beşli Çeteleri Birlikte Yeneceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da faturasını ödeyemediği için evinin elektriği kesilen Taflan Ailesi’ni ziyaretinin ardından, “Milyonlarca aile karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Bu beşli çeteleri birlikte yeneceğiz. Birlikte” paylaşımı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da faturasını ödeyemediği için evinin elektriği kesilen Taflan Ailesi'ni ziyaretinin ardından, "Milyonlarca aile karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Bu beşli çeteleri birlikte yeneceğiz. Birlikte" paylaşımı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik borcunu ödeyemeyen yaklaşık 4 milyon yurttaşın sesi olmak için kendi elektrik faturasını ödememiş, evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu bir hafta boyunca karanlıkta kalmıştı. Kılıçdaroğlu, faturasını dün ödemiş ve evinin elektriği açılmıştı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı'nda faturasını ödeyemediği için evinin elektriği kesilen 3 çocuklu Taflan Ailesi'ni dün ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından, Taflan Ailesi'yle çektirdiği fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca aile karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Bu beşli çeteleri birlikte yeneceğiz. Birlikte" dedi.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu Bu Kez İstanbul'da Elektriksiz Aileyi Ziyaret Etti: 'Avrupalılar Aradılar Bizde Elektrik Kesilince. Sizde de Elektrikler Ödemediğinde... Kılıçdaroğlu Bu Kez İstanbul'da Elektriksiz Aileyi Ziyaret Etti: 'Avrupalılar Aradılar Bizde Elektrik Kesilince. Sizde de Elektrikler Ödemediğinde... Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İstanbul, Taflan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Beşli Çeteleri Birlikte Yeneceğiz - Son Dakika


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