KILIÇDAROĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE 'EKREM İMAMOĞLU KOLEKSİYONU SERGİSİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE 'EKREM İMAMOĞLU KOLEKSİYONU SERGİSİ'Nİ GEZDİ

24.06.2022 20:17
KILIÇDAROĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE 'EKREM İMAMOĞLU KOLEKSİYONU SERGİSİ'Nİ GEZDİ

İdris TİFTİKCİ / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi.

İdris TİFTİKCİ/

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği bir dizi incelemenin ardından Beylikdüzü Galeri'de 19 Haziran'da açılışı gerçekleşen 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile serginin küratörlüğünü üstlenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.

YORUMLAR
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB'nin yapımı süren projelerini inceledi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB'nin yapımı süren projelerini inceledi Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE 'EKREM İMAMOĞLU KOLEKSİYONU SERGİSİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE 'EKREM İMAMOĞLU KOLEKSİYONU SERGİSİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika
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