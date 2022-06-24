İdris TİFTİKCİ/
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği bir dizi incelemenin ardından Beylikdüzü Galeri'de 19 Haziran'da açılışı gerçekleşen 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile serginin küratörlüğünü üstlenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › KILIÇDAROĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE 'EKREM İMAMOĞLU KOLEKSİYONU SERGİSİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika