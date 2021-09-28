Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

28.09.2021 12:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarının işlediği, hakimlerin tarafsız ve bağımsız olduğu, vicdani kanaatlerine göre karar verdiği bir düzeni inşa etmek zorundayız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarının işlediği, hakimlerin tarafsız ve bağımsız olduğu, vicdani kanaatlerine göre karar verdiği bir düzeni inşa etmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bilecik'te Bozüyük Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'dan belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı. Daha sonra ilçedeki bir otelde, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, bu tür toplantılara önem verdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu savunarak sorunları çözmek için bir araya gelerek konuşulup, tartışılması gerektiğini kaydetti. Sorunların çözümü noktasında demokratik yollarla bir şeyler yapılması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sandık gelecek, yaşadığımız sorunları kim aşabilir? Bu kapasite kimde vardır? Kimler bu sorunu aşma konusunda çaba harcar, bilgisi birikimi vardır? O çerçevede oyumuzu kullanmak zorundayız. Demokrasi elbette ki çok değerli bir kavramdır. Kavram olmanın ötesinde demokrasi bir yaşam tarzıdır. Bir devleti ayakta tutan, saygın tutan, o devlette yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan, o ülkede yaşayan vatandaşlar haksızlığa uğradıkları zaman mahkemeye gidip adaleti isteyen ve adaleti gerçekleştiren sistemin adıdır demokrasi. Demokrasi yine temsilciler aracılığıyla ülkenin yönetilmesidir. Demokrasilerde en önemli olay bizlerin belli aralıklarla sandığa gidip oy kullanmamızdır."

Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin devleti yönetmek üzere halk tarafından görevlendirilmiş kurum olduğunu dile getirerek "A partisi seçimi kazanır. Vatandaş diyor ki '5 yıl süreyle gel sen devleti yönet ama devlet olma.' Devlet ayrı, devlet bakidir. Siyasi partiler bugün vardır, yarın yoktur. Bugün yönetir, yarın yönetmez ama orada mihenk taşı halkın kendisidir. Böyle bakmak lazım." diye konuştu.

"Adaletle yönetilmeyen ülkenin sonu felaket olur"

Hangi parti iktidar olursa olsun ülkenin adaletle yönetilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Adaletle yönetilmeyen ülkenin sonu felaket olur. Çürüme başlar, yozlaşma başlar. Rüşvet olayları alır başını gider. Adaleti bulamazsınız ve sonuçta kimsenin can ve mal güvenliği olmaz, kimse önünü göremez." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarının işlediği, hakimlerin tarafsız ve bağımsız olduğu, vicdani kanaatlerine göre karar verdiği bir düzeni inşa etmek zorundayız. Hakimi bir siyasi partinin genel başkanı tayin edemez. Bunu sakın unutmayın. Ben dahi olsam yetkili yerde, bir partinin genel başkanı olarak ben bir mahkemeye hakim tayin edersem, benimle aynı siyasi görüşte olmayan kişi o hakime asla güvenemez. Bugüne kadar siyasi partilerin genel başkanları mahkemelere hakim tayin etmezdi. Şimdi, tayin ediyorlar. Nasıl güveneceğiz adalete? Anayasa Mahkemesi Başkanı çıkıyor 'Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar.' diyor. Anayasa gayet açık ve net söylüyor bunu ama en aşağıdaki bir hakim 'Ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımam.' diyor. Olay yeniden büyüyor, yeniden Anayasa Mahkemesine, yeniden karar alınıyor ve uygulanıyor.

Ne olması lazım? Bir hakim siyasi otorite tarafından atanmışsa o otoriteyi rahatlatmak veya onun beklentilerine uygun karar vermek için Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorsa Hakimler Savcılar Kurulu 'Hangi hakim Anayasa Mahkemesi kararını uygulamazsa onu terfi ettirmeyeceğim.' dedi. Daha dün Anayasa Mahkemesi kararına uygulamayan hakimi terfi ettirdiler. Şimdi siz 'Bu ülkede adalet var.' diyebilir misiniz? Adaletin olmadığı yerde can ve mal güvenliği yoktur. Hepimizin düşünmesi, bir şeyler yapması lazım."

"Türk lirası değer kaybediyor, dolar ve avroda ciddi yükseliş var"

Devletin liyakat üzerine inşa edildiğini, liyakat ve adalet kavramlarının kardeş olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, güçlü Türkiye için üretimin önemine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, Türk lirasının son dönemde değer kaybettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizim bir Merkez Bankası Kanunu var. Resmi paramızın adı da Türk lirası. Bir hükümet kendi vatandaşından borçlanabilir. Türk lirası üzerinden borçlanır. Biz nasıl borçlanıyoruz? Kendi vatandaşımızdan dolar üzerinden borçlanıyoruz. 'Bana dolar üzerinden borç ver, ben de sana hem dolarını hem faizini geri ödeyeceğim. Bizim Türk lirasına ne oldu. Son iki haftada görüyorsunuz. Türk lirası değer kaybediyor, dolar ve avroda ciddi yükseliş var. Bankalarda vatandaşlara ait 261 milyar dolar para var. Son iki haftada bankada dolarları olanlar oturdukları yerden 151 milyar lira kazandılar. Kim ödüyor bunu? Sizler ödüyorsunuz."

Devletin dolar üzerinden borçlandırıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçiş dolarla. İster köprüden geç ister tünelden ister yoldan geç dolarla. Pek çok şey dolarla. Kim ödüyor bunu? Sizler ödüyorsunuz, hep beraber ödüyoruz. Dolarla bu işi yapanlar veya yaptıranlar asla şikayet etmezler. Türk lirası karşısında doların değeri yükseldikçe bunların işi iştir. Hiçbir zararları yoktur. Bunların da tuzu kuru. Devletin bütün ihalelerini vermişsin. Müteahhit, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yatırımın yapıldığı yer Türkiye Cumhuriyeti toprakları, taşeronlar ve onların işçileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Peki sen işi niye dolarla, avroyla veriyorsun? Hani sen yerli ve milliydin kardeşim? Nasıl oldu bu iş? Kanaat önderleri olarak size şikayet ediyorum. Yanlış yapıyorlar ve ülkeyi bu hale getirdiler."

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa, Bilecik, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor 13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı 12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti 12:07 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! 11:59 İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı 4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı 11:14 4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi 10:34 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek         
13:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti         
12:01
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 13:51:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Bilecik'te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement