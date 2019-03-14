Kılıçdaroğlu: "Bilgiyi Üretemezseniz, Katma Değeri Yüksek Ürün Üretemezsiniz"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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