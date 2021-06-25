Kılıçdaroğlu, Bingöl'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen, çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının olmaması için."
Kaynak: AA
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