Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var

24.04.2022 12:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Mamak ilçesinde borcundan dolayı evinin elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Sosyal devlet, beşli çetelere kaynak aktarmak, milyarları aktarmak için değil; vatandaşın elektriği kesilmesin diye, vatandaşın evinde rahat oturması, yatması, kalkması, gülmesi için vardır. Eğer sosyal devlet beşli çetelere kaynak aktarıyorsa bir sorunumuz var demektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde borcundan dolayı evinin elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Eğer bu ülkede bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden elektrik borcunu 'ben ödemiyorum' demez. ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek; geliri bu kadar sınırlı. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor ve dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajediyle karşı karşıya. Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye'nin de değişmesi lazım. Bir değişime ihtiyacımız var. Bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi, milletin karakteridir. Değişimi yapacağız. Değişimi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Elektriğe yapılan zamları protesto etmek ve borcundan dolayı geçen yıl elektrik ve doğal gazı kesilen 4 milyon abonenin durumuna dikkat çekmek için faturasını yatırmayan ve evinin elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara Mamak'ta yine elektriği kesik bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından şunları söyledi:

"KİMSE KEYFİNDEN ELEKTRİK BORCUNU 'BEN ÖDEMİYORUM' DEMEZ"

"Elektriği uzun süredir kesilen bir ailedeydik. Aileyi dinledim; iki güzel evladı var. Yaşanan trajedi onların kaderi değildir. Eğer bu ülkede bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden elektrik borcunu 'ben ödemiyorum' demez. ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek; geliri bu kadar sınırlı. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor ve dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajediyle karşı karşıya. Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye'nin de değişmesi lazım. Bir değişime ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Huzura ihtiyacımız var. Her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz. Onlara karşı sorumluluğunu bütün siyasetçilerin yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz. Bunu ifade etmek isterim.

"BU MİLLETİN KARAKTERİ DEĞİŞİMDEN YANADIR. DEĞİŞİMİN GARANTİSİ, MİLLETİN KARAKTERİDİR"

Bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi, milletin karakteridir. Değişimi yapacağız. Değişimi gerçekleştireceğiz. Bu millet, zulme karşı kulaklarını tıkamaz. Zulme karşı kulaklarını tıkamadığı için de biz birbirimize emanetiz. Her bir vatandaş, diğer vatandaşa emanettir. Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsa hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişimiz karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Bu çerçevede bakmak lazım olaylara. Bu çerçevede olayları değerlendirmek lazım. Eğer siz elektriği kesip insanları karanlığa mahkum ediyorsanız, beşli çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorunumuz var demektir. O zaman başka bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Sosyal devlet, beşli çetelere kaynak aktarmak, milyarları aktarmak için değil; vatandaşın elektriği kesilmesin diye, vatandaşın evinde rahat oturması, yatması, kalkması, gezmesi, gülmesi için vardır. Eğer sosyal devlet beşli çetelere kaynak aktarıyorsa bir sorunumuz var demektir. Beşli çetelere kaynak aktarmak için değil, vatandaşın elektriğini güvence altına almak için sosyal devletin olması lazım."

Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var
Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Bir Aile Elektrik Borcunu Ödeyemiyorsa Bir Sorun Var Demektir... Bir Değişime İhtiyacımız Var - Son Dakika
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