Kılıçdaroğlu: "Bir devlet adalet ve liyakatle yönetilir" - TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:59 Kaynak: AA
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