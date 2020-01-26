Kılıçdaroğlu: "Bir felaket yaşanıyorsa hep beraber yardımlar yapmaya çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Bir felaket yaşanıyorsa hep beraber yardımlar yapmaya çalışıyoruz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Bir felaket yaşanıyorsa hep beraber yardımlar yapmaya çalışıyoruz"

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depremine ilişkin yaptığı açıklamada "Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depremine ilişkin yaptığı açıklamada "Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun Fatih'te bir otelde düzenlediği İstanbul Toplantıları'na katıldı.


Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, depremin yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.


"Depreme karşı önlem almak hepimizin ortak görevi" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyanın kaderi de biraz böyle. Depreme karşı önlem almak hepimizin ortak görevi. Almamız gerek önlemler var. Bunları beraber alacağız. Olaydan sonra hemen arkadaşlarımı, sayın valiyi aradım. Arkadaşlarımızı gönderdik. Ekrem bey (İmamoğlu) bölgeye gitti. Diğer arkadaşlarım da hem insani olarak hem de malzeme olarak yardım götürdü. Beni mutlu eden nokta şu; zaman zaman kendi aramızda kavgalar ederiz, zaman zaman tartışırız ama böyle bir felaketle karşılaştığımızda toplumun her kesimi beraber, birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber, hani tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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