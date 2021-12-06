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"Bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor" - Son Dakika

"Bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor"

06.12.2021 19:05
"Bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasada bütçenin yapımı ile ilgili özel bir düzenleme yapıldıysa, plan bütçe komisyonunda bütçeler ayrıca görüşülüyorsa, özel bir süreç içerisinde görüşülüyorsa, o zaman bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasada bütçenin yapımı ile ilgili özel bir düzenleme yapıldıysa, plan bütçe komisyonunda bütçeler ayrıca görüşülüyorsa, özel bir süreç içerisinde görüşülüyorsa, o zaman bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi.

"BİR KİŞİ GELECEK DİYECEK Kİ 'BENİM BÜTÇEM BU' VE BÜTÇESİNİN ARKASINDA KAPI GİBİ DURACAK, DURMUYOR"

2022 yılı Bütçe Kanunu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmamasını eleştirerek cevaplanmayan sorular olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bakanlar elbette gelecek ve milletvekillerinin sorularına cevap verecekler. Cevaplanmayan sorular var. Peki bunlar nasıl bakan? Geçen yıl bütçe komisyonunda demiştim ki 'bunların bir günahı yok, bunlar devlet memuru' alınmışlardı. Alınmışlardı. Bu da kamu görevi. İkisinin de dokunulmazlığı aşağı yukarı aynı seviyede. Beni üzen nokta Türkiye Büyük Millet Meclisine seçimle gelen birisinin, kendi imzasıyla bütçeyi meclise gönderen birsinin burada gelip bütçeyi anlatmaması. Yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesi. Bu doğru değildir, bu parlamentonun saygınlığına gölge düşürür. Eğer bu Anayasada bütçenin yapımı ile ilgili özel bir düzenleme yapıldıysa, plan bütçe komisyonunda bütçeler ayrıca görüşülüyorsa, özel bir süreç içerisinde görüşülüyorsa, o zaman bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor. Göndermiş memurlarını buraya. Demiş ki 'gidin siz bütçeyi anlatın' Ne anladınız siz? Pembe bir tablo. Türkiye'de bir sorun yok. Çünkü öyle talimat almışlar" diye konuştu.

27. dönem bitmeden 27 bin 323 soruya bakanların cevap vermediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ne demektir? Eğer bir bakan milletvekillerinin sorularına cevap vermiyorsa kimse kusura bakmasın meclis bizim için sıradan bir kurum demektir bu" ifadelerini kullandı.

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN MUHATAPLARI İLE OTURUP KONUŞMANIZ GEREKİYOR"

Sunulan bütçede ekonomi ile ilgili bir şey olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Ben ve grubum ülkesini seven milletvekilleri olarak 2018'in Ağustosu'ndan 'yanlış gidiyor, ekonomik kriz gelecek' diyoruz. Kriz geldi önlem alın dedik. Her eleştiriye öneri getirdik. Yaparsınız, yapmazsınız ama sorumlu bir muhalefet anlayışı ile bunu yaptık. Bir sorunu çözmek için muhatapları ile oturup konuşmanız gerekiyor. Bunun yolu, yöntemi nedir? Anayasada yazıyor; Ekonomik Sosyal Konsey. Toplandı mı? Toplanmadı. Ekonomik sosyal konsey toplansaydı ne olurdu? En çiftçinin temsilcisinden çiftçinin sorununu, esnafın temsilcisinden esnafın derdini, sanayicinin derdini öğrenirdin. Sosyal Konseyin Karşısına dinleyin derdin" ifadelerine yer verdi?

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bir kişi gelecek diyecek ki 'benim bütçem bu' ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak, durmuyor" - Son Dakika
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