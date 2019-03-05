Kılıçdaroğlu: "Bir Oyu Bile Heba Etme Lüksümüz Yok"
44 dakika önce
-Salondaki katılımcılar -İzmir Marşı eşliğinde dans eden katılımcı -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi -Tanıtım videosunun gösterimi Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje...
-Salondaki katılımcılar
- İzmir
Marşı eşliğinde dans eden katılımcı
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun salona girmesi
-Tanıtım videosunun gösterimi
Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer
'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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