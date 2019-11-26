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Kılıçdaroğlu: Bir partiye kumpas kurmak doğru değil

6 saat önce

Kılıçdaroğlu: Bir partiye kumpas kurmak doğru değil

Kılıçdaroğlu: Bir partiye kumpas kurmak doğru değil, System.String[]

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada son günlerde gündemi meşgul eden bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği yönündeki iddialara dolaylı olarak değinerek, "Bir partiye kumpas kurmak doğru değil. Dedikodu üzerinden siyaset yapılmaz." dedi.


CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile canlı yayında tartışma teklifini bir kez daha yineleyerek "Kumpas kuracaksın, eleştireceksin, bir sürü laf edeceksin, sana söyledim, laf edeceksen karşıma geleceksin, bir sürü televizyon kanalın var." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:54 
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