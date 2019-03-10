Kılıçdaroğlu: "Bir Tek Teneffüs Ettiğimiz Şu Havada Vergi Yok"
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle bir araya geldi.
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle bir araya geldi. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:48 Kaynak: AA
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