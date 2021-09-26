Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar

26.09.2021 12:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de, başarılı öğrencilere yönelik Bilgisayar ve Plaket Dağıtımı Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de, başarılı öğrencilere yönelik Bilgisayar ve Plaket Dağıtımı Töreni'ne katıldı. Eşit ve kaliteli eğitimin her öğrencinin hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Benim sözüm var. Bir yılda yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında Balçova ilçesinde Bilgisayar ve Plaket Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende 2021 YKS'de başarılı olarak üniversiteyi kazanan 460 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Gülizar Biçer Karaca, Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende kaliteli ve eşit eğitimin her öğrencinin hakkı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz ki Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Onlar 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Benim sözüm var. Bir yılda yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar. Para harcanacaksa geleceğimiz olan evlatlarımız için harcanması lazım. Biz huzur içinde yaşayacağınız biz Türkiye yanında, iktidarı rahatlıkla eleştirebileceğiniz bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Hiçbir polis sabahın köründe attığınız tweet dolayısıyla kapınıza gelmeyecek. Bir kişi zili çalarsa 'Sütçü geldi herhalde' diyeceksiniz" dedi.

'İSTEDİĞİM TEK ŞEY; UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

Törende gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizden istediğim tek şey var, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Size sözüm söz, Türkiye'de yaşanacak ve çalışılacak ortamı sizlere sağlayacağım. Eğer bizim dedelerimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla verdilerse bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Sizler üniversite okuyacak, hayatı bizden daha iyi sorgulayacaksınız. Sizler Türkiye'yi bizden daha iyi büyüteceksiniz. Kavgayı değil, hoşgörüyü, sevgiyi getireceğiz. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız. Sizi ayrıştırmak isteyebilirler. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, her düşünceye saygı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ OLACAĞIMIZ BİR TÜRKİYE'Yİ VAAT EDİYORUZ'

Üniversiteyi bitiren on binlerin işsiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bazen üniversiteliler bunu dile getiriyorlar. Yandan bir dayı fırlıyor 'Göster cep telefonunu' diyor. Devleti yönetenler de aynı pozisyondalar. Size birlikte güçlü olacağımız Türkiye'yi vaat ediyoruz. KYK'dan kredi alanlar oldu. Bunların büyük kısmı işsiz. İcra memurları 'Paraları verin' diyor. Bunların faizlerini kesinlikle sileceğiz. Sizden bir şey istiyorum, çalışın, başarılı olun. Her başarı Türkiye'nin başarısı demektir. Her başarı Türkiye'nin kalkınmasıdır. Bizim görevimiz sizin başarınızı çalışacağınız alanlar yaratarak büyütmek olacaktır. Belediye başkanlarımız sizlere hizmet verirken engeller çıkardıklarını, soruşturma açtıklarını biliyorum. Onların feriştahı gelse yolumuzdan dönmeyeceğiz" diye konuştu.

'EĞİTİMDE ADALET BU ÜLKENİN KURTULUŞUDUR'

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise yaptığı konuşmada, her çocuğun eğitim hakkından eşit yararlanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Çalkaya, "Bu törenin tek bir amacı var eğitimde adaleti sağlamak. Biz yıllardır eğitim kurumlarına ve eğitim sistemine bütçemizin önemli bir kısmını aktarıyoruz. Balçova Belediyesi olarak her öğrencinin eşit ve kaliteli hizmet alması bizim eğitim politikamızın omurgasını oluşturuyor. İlçemizdeki her okulun fiziki bakım ve onarımını yaptık. Geçim zorluğu içinde olan binlerce ailemize imkanlar sağladık. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin ulaşım ve yemek bedellerini karşıladık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek depreme dayanıksız bir ilkokulumuzu yeniden yaparcasına güçlendirdik. Son günlerde barınma sorunu ülkemizde konuşuluyor. Barınma sorunu yaşayan yüzbinlerce öğrenci var. Bu konu ülkemizin kanayan yarası. 2011 yılında bizzat açılışını Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği kız yurdu, Balçova'nın gururu olarak hizmet etmektedir. Bizler eğitimde adaletin bu ülkenin tek kurtuluşu olduğuna inanıyoruz" dedi.

PLAKET VE HEDİYELER VERİLDİ

Öğrenciler adına konuşma yapan Ege Özaltun ise Belediye Başkanı Çalkaya ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Konuşmaların ardından 2021 YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil alanlarında ilk üçe giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi. Daha sonra üniversiteli gençler Kılıçdaroğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan törende, Balçova Belediyesi'nin 10 yıl önce açtığı 384 kişilik Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 2011 yılında yurdun açılışını yapan Kılıçdaroğlu'na o gün çekilmiş bir fotoğrafını hediye ederek teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar
Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar
Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar
Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 11:48 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler Köftecinin akılalmaz ölümü! Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi 11:24 Köftecinin akılalmaz ölümü! Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum 10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış 09:58 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık
Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı 08:58 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek 08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek

Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
11:47 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler
11:45 İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı
11:16 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı
10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı         
11:45
Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
10:35
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı         
10:14
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin         
09:40
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti         
00:52
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 12:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement