Kılıçdaroğlu, Biyogaz Tesisi'nin açılış törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Biyogaz Tesisi'nin açılış törenine katıldı.



Yerel Yönetimler Reform ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programı kapsamında İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu'nun Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'nda kurulan Biyogaz Tesisi'nin açılış törenine katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "30 yıldır süregelen bu sorun Çiğli'nin kanayan yarası oldu. Bizi kokularıyla rahatsız eden soruna nokta koyduk. Bu rüyaya şahitlik etmekten büyük gurur duyuyorum. İlçe ve Büyükşehir Belediyesi bütün sorunlarını çözecek" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İzmir'de atıktan enerji üretimi devrini başlattıklarını belirterek, "Böylece çöpü, sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştürüyoruz. Rehabilitasyonunu gerçekleştirdiğimiz bu alan, artık bir elektrik santraline ve yeşil alana dönüşüyor. Şimdiye kadar 25 bin metrekare alanın ağaçlandırma çalışmalarını tamamladık. Artık Harmandalı'nda çöplerin yerini bitki örtüsü alıyor. Koku ve kirlilik sorunu bitiyor. Başta Çiğlili hemşehrilerim olmak üzere, tüm İzmir rahat nefes alacak. Biz İzmir'de insanların uyum içinde yaşadığı bir kent iklimi hayal ederken aynı zamanda insanların; doğayla, diğer canlılarla, havayla, suyla iklimle barışık bir hayat sürmesini ve bu konuda dünyanın örnek alacağı kentlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda önceliğimiz; hem geri dönüşüm, hem iklim kriziyle mücadele, hem de doğanın korunması konusunda çok sayıda projeyi hayata geçirmek" dedi.



"İzmir'e yeni bir enerji geliyor"



Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinde de atıktan enerji üretmek için, şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladıklarını söyleyen Soyer, "Rehabilitasyonunu gerçekleştirdiğimiz Harmandalı atık depolama alanına, deponi gazından elektrik enerjisi üretecek bir tesis kurduk. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak gördüğümüz bu tesis sayesinde, sahada oluşan metan gazı toplanarak yakılıyor. Böylelikle hem sahadaki koku büyük oranda azalıyor, hem iklim değişikliğine neden olan gazların atmosfere salınımı engellenerek elektrik enerjisi üretiliyor. 'İzmir'in yeni enerjisi hepimize iyi gelecek'. Bu hem temiz bir enerji, hem dışa bağımlılığımızı azaltan ucuz bir enerji. Öyle ki kurduğumuz Biyogaz Tesisi ile yılda yaklaşık 80 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek, yılda yaklaşık 160 bin megavat saat elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz. Bu miktar, 90 bin hanenin aylık enerji ihtiyacına tekabül ediyor. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına rehabilitasyon projesinin ikinci adımı olarak Harmandalı'nda Fiziksel Ayırma Tesisi'ni de kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Burada geri kazanılabilir atıklar, değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Atığın içerisinde bulunan plastik poşetler ve benzeri doğaya zarar veren maddeler, tesiste ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılacak. Çöpü ayrıştırarak toplama alışkanlığı, bir kültür meselesi. Bunun için sürekli bir eğitim programı planlıyoruz. Burada açacağımız bir ekolojik eğitim merkeziyle sıfır atık uygulamaları kapsamında atıkların ayrı toplanması, geri dönüşümü, yenilenebilir enerji ve benzeri çevresel konularda eğitimler de vereceğiz. Eğitim programı, aynı zamanda buradaki maliyeti düşürecek ve daha yaygın bir temizlik sağlayacak. Böylece çöp sorunlarımızın tüm ayaklarını birbirine bağlıyoruz ve atık konusunda kalıcı çözümler üretiyoruz" diye konuştu.



"Herkesin sorunuyla ilgileneceksiniz"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, bütün belediye başkanlarına "Herkesin sorunuyla ilgileneceksiniz" diyerek, "Belediye başkanlarımıza şunu da söyledim; bulunduğunuz beldede eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. Herkesin sorunuyla ilgileneceksiniz. Biliyorum çok sorunumuz var. İşsizlik denen bela var. Az önce genç bir kadınımız iş istiyorum diye ağladı. İnanın içim burkuldu. Açım diyor, yoksulum diyor, alın terimle çalışmak istiyorum diyor. Bu feryadı nasıl duymuyorlar" ifadelerini kullandı.



Bay Kemallerin onurlu insan olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hak yemez yiğit insanlardır. Nerede haksızlık, hukuksuzluk varsa her şeyi göze alıp üzerine gider. Çağrımı yeniliyorum. Erdoğan'a söylüyorum; yalan söylemek iftara etmek kolay isler. İstersen yalnız istersen orduyla gel, ben yalnız başıma geleceğim. Bizim verilmeyecek hesabımız yok. Peşine bırakmayacağım, tüyü bitmemiş yetimin hakkının sormak benim boynumun borcu. 15 Temmuz şehitleri için para topladılar bu para bilen var mı nerede? Hangi numarayı çekersen çek sizin ipliğinizi çıkarmak benim görevim. Herkesin hakkını koruyacağım. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa biz rahat uyumamalıyız" şeklinde konuştu.



Açılış programına CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ramazan Acar, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, çok sayıda CHP'li belediye başkanı, partiler ve vatandaşlar katıldı.



Yapımı tamamlanan 'Biyogaz Tesisi' Türkiye'ye örnek olacak bir çevre projesi. Yıllardır çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çöpten elektrik enerjisinin üretildiği bir tesis haline geldi. Atıklardan oluşan gazlar elektrik enerjisine dönüştürülmeye başlandı. - İZMİR