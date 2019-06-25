Kılıçdaroğlu: "Biz hakkı, hukuku ve adaleti milletin vicdanında aradık"
42 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:30 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (2)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim
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