Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Biz Hiçbir Zaman Suriye'de Kan Aksın İstemedik (2)

Kılıçdaroğlu: Biz Hiçbir Zaman Suriye'de Kan Aksın İstemedik (2)

28 dakika önce

AMİK OVASI SULAR ALTINDACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu: Biz Hiçbir Zaman Suriye'de Kan Aksın İstemedik (2), System.String[]
AMİK OVASI SULAR ALTINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında Hatay'daki Amik Ovası'nın 58 gündür sular altında olduğunu belirterek,  "Bakanlardan biri geliyor, biri gidiyor. Ne yapıyor bu bakanlar? Bakanların gelmesi sorunu çözmez. Sorun akılla çözülür. Tahtaköprü Barajı yapıyorlar, yapın. Müteahhittin alacağı var, ödemiyorlar. Müteahhit bırakıp gitmiş, yağmurda barajın kapaklarını açıyorlar, bütün köylünün çiftçinin ürünleri suyun altında kalıyor. Felaket bölgesi ilan edin, etmeyiz diyorlar. İyi de çiftçinin uğradığı zararı kim ödeyecek? Kim katlanacak? Sarayda oturanlar bu gerçeği göremezler. Sarayda oturmakla bu işler yürümez. Bu işler saraydan yürütülemez, halkın arasında olacaksın. Üç bin kişilik koruma ordusuyla 'ben halkın arasına giriyorum' dersen, sen halkın arasına vatandaş olarak değil, silahlı güç olarak giriyorsundur" dedi.

EKONOMİK KRİZ TEPKİSİ

Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını savunan CHP Lideri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fabrikalar çalışmıyor, kriz reel sektörü vurmaya başladı. Diyarbakır'da belediyeye bir devlet memuru alacaklar, 7 bine yakın kişi başvurmuş. Şanlıurfa'da geçici işçi alacaklar, 6 ay çalışacak. 6 ay sonra yine işsiz, başvuru sayısı kırkbin. İşsizlik bu boyutlarda. Gençlerde işsizlik yüzde 50'ye vardı. Yaklaşık 7.5 milyon insan işsiz şu anda. İşsizliğin ne olduğunu biliyor mu sarayda oturanlar? İşsizlik nedir biliyorlar mı acaba? Evine ekmek götüremeyen bir babanın dramını biliyorlar mı? Çocuğuna akşam yemek yediremeyen bir annenin dramını biliyorlar mı? Okula giden çocuğuna harçlık veremeyen babanın dramını biliyorlar mı? İşsizlik nedeniyle Meclis'in duvarında kendisini yakan gencecik insanın dramını biliyorlar mı acaba? İşsizim tahammül edemiyorum diyerek, kendisini asan adamın dramını biliyorlar mı acaba? Bir elleri yağda bir elleri balda. Türkiye bu konumda ve ayın 31'inde oyumuzu kullanacağız. Ben sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Çiftçinin geldiği hale bakın Allah aşkına. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Mercimek, nohut, saman, canlı hayvan, her şey dışarıdan. Türkiye üretirse güçlü olur. İthalatta güçlü olan bir ülke yoktur. Türkiye üretimden koparıldı. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Beylerin aklına gelip, sormuyor; 'Yahu bu alanlar niye ekilmiyor?' diye. Benzine, mazota, elektriğe, gübre, ilaca zam yaparsın. Çiftçi ne kullanıyorsa hepsine zam yaparsın, fiyatlar niye yüksek? diyor. Ne yapsın adam, hal esnafını, bakkalı, soğancıyı terörist ilan ettiler. Eğer terörist arıyorsan, asıl zam yapan adam teröristtir kardeşim. Zam yapma bu kadar yahu. Her şeye zam yap, ondan sonra ucuza satacaksın. İndir gübrenin, elektriğin, doğal gazın, naylonun fiyatını, ucuz olur. Kim pahalıya satmak ister. Herkes ucuza satmak ister."

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Hatayspor'a başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Sivil Toplum Kuruluşu, Amik Ovası, Hatay, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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