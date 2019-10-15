Kılıçdaroğlu: Biz neden onların iç işlerine karışıyoruz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünkü dış politikamız düşman kazanan bir politikadır. Bunun 180 derece değişerek dost kazanan bir hale getirilmesi gerekir. Biz neden onların iç işlerine katılıyoruz" dedi.