Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Biz neden onların iç işlerine karışıyoruz
Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu: Biz neden onların iç işlerine karışıyoruz

Kılıçdaroğlu: Biz neden onların iç işlerine karışıyoruz

53 dakika önce

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünkü dış politikamız düşman kazanan bir politikadır.

Kılıçdaroğlu: Biz neden onların iç işlerine karışıyoruz, System.String[]

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünkü dış politikamız düşman kazanan bir politikadır. Bunun 180 derece değişerek dost kazanan bir hale getirilmesi gerekir. Biz neden onların iç işlerine katılıyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:32 
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