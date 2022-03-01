Kılıçdaroğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi"

01.03.2022 14:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (2)

"Güvenlik zirvesi partinin zirvesi midir, güvenlik zirvesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zirvesi midir?"

"600 milletvekiline saygı duyuyorsanız. eğer siz TBMM'ye saygı duyuyorsanız, eğer siz milli iradeye saygı duyuyorsanız, bu olay TBMM'de görüşüldüğünde yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi arkadaşlar"

Kılıçdaroğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi
Kılıçdaroğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi
Kılıçdaroğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: '(6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır' Kılıçdaroğlu: '(6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır' Kılıçdaroğlu: 'Olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur' Kılıçdaroğlu: 'Olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur'

CHP Genel Başkanı, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi" - Son Dakika
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