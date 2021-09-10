Kılıçdaroğlu: "Bizim belediye başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (1)

"Sosyal bir devlette her yurttaşa devletin el uzatması gerekiyor. özellikle engellilere daha fazla pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Ama maalesef çoğu kez engellileri kentte, evde hapsediyoruz. Onların eğitimine yeterli önemi, yeterli desteği vermiyoruz"

"Seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün kenti kucaklayacaksınız. Bana oy vermedi, ben oraya hizmet götürmeyeyim anlayışı hiç olmayacak"

"Çünkü yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını, adalete dayanan bir siyaset anlayışını yaşama geçirmeye çalışıyoruz"

"Dostlarımızla beraber yapıyoruz bütün bunları. ve bizim belediye başkanlarımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları değil, bizim belediye başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır"

"Ağaç sadece tek başına bir ağaç değildir. Ağacın altına uzanıp göğe baktığımız zaman sonsuzluğu görüyoruz ve düşünüyoruz. kainatın büyüklüğünü görüyoruz"