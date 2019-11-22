Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir"- İZMİR
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir'- İZMİR - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir"- İZMİR

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması (7) İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması (7)

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu: Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir - İZMİR

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:25 Kaynak: AA
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