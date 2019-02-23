Kılıçdaroğlu: "Bizim Derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Güçlenmesidir"
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısında konuştu.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısında konuştu. -2-
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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