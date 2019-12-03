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Kılıçdaroğlu: "Bizim ihtiyacımız halka hizmet eden siyasetçiler"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:24 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (3)
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