Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bizim ihtiyacımız halka hizmet eden siyasetçiler"
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Kılıçdaroğlu: "Bizim ihtiyacımız halka hizmet eden siyasetçiler"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (3)

Kılıçdaroğlu: Bizim ihtiyacımız halka hizmet eden siyasetçiler

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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