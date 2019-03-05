Kılıçdaroğlu: "Bizim Kültürümüz İnsan Odaklı Bir Kültürdür"
55 dakika önce
- Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleri ile buluşma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
- Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleri ile buluşma CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
(1)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:31 Kaynak: AA
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek
Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun!
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!
DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız