Kılıçdaroğlu: Bizimki Hizmet Etme, Diğerlerininki Yeşil Dolar Mücadelesi (4)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programının son bölümünde, Osmangazi ilçesinde akademik odalar, STK'lar, iş insanları ve partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programının son bölümünde, Osmangazi ilçesinde akademik odalar, STK'lar, iş insanları ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, CHP'li başkanların harcadıkları her kuruşun hesabını halka vereceğine dikkat çekerek, "Adaylarımız neyle yönetecekler? Hangi gelirle yönetecekler? Sizden toplanan vergilerle bir kenti yönetir belediye başkanı. Su parası toplar, çöp parası toplar, esnaftan para toplar. Yani sizden alınan paralarla size hizmet ediliyor. Bu noktada bizim belediye başkanlarımızın diğer belediye başkanlarından farkı; bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete verir. 'Para yok, pul yok, neyle hizmet edilecek?' diyorlar. Para da var, pul da var. Türkiye zengin bir ülkedir" dedi.



'MALI GÖTÜREN EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR'



Belediyecilikte planlı hareket etmenin ekonomiye de değer katacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Konya'dan küçük bir devlet var: Hollanda. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye'ninki ise 15- 16 milyar dolar. Ne için? Çünkü orada planlama var. Orada devleti yönetenler, belediyeleri yönetenler akıllarını kullanıyorlar. Vatandaşı ve kendi ülkelerini düşünüyorlar. Her kuruşun hesabını da kendi halkına veriyorlar. Bizde bu gelenek yok. Malı götüren el üstünde tutuluyor. Yolsuzluk yapan el üstünde tutuluyor. Bu çarkı tersine çevireceğiz. Ne zaman? Martın sonu bahar geliyor inşallah" ifadelerini kullandı.



'OLABİLİR, BİR VATANDAŞ BİZE KIZABİLİR'



Halka hesap vereceklerine tekrar dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu cümlelerle son verdi:



"Bizler bütün hizmetleri yapacağız, yaparken de hesap vereceğiz. Birileri halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul etmiyor. Ne demek halka hesap vermek; halka tepeden bakıyorlar. Biz öyle değiliz. Kendi halkıma, kendi vatandaşıma güveniyorum. Olabilir, bir vatandaş bize kızabilir. Ben politikacı olarak bir vatandaş bana kızıyorsa ben o vatandaşı dinlemeliyim. Bana niye kızıyor? Bir derdi var, bana niye boşuna kızsın. ya onun bir derdi var ya da benim bir eksiğim, bir yanlışım var. Siz bütün bunları reddedip vatandaşı aşağılarsanız bu doğru bir tablo değildir."



Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Bursa'daki programını tamamladı.





