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İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz - Son Dakika

İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz

25.06.2021 14:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş'teki programının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nun yanına yaptırılan 15 milyon 593 bin liraya mal olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun açılışını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş'teki programının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nun yanına yaptırılan 15 milyon 593 bin liraya mal olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun açılışını yaptı. Açılışa, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindekilerle tesisi gezdi.

3 BİN 200 METREKARE KAPALI ALAN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak su sporlarını teşvik etmek ve profesyonel takımları desteklemek için yaklaşık 16 milyon liralık yatırımla İzmir'e kazandırdıkları tesisin açılışını 2020 yılında planladıklarını, pandemi nedeniyle ancak hizmete açılabildiğini kaydetti. Aşık Veysel Parkı'nın, deprem sırasında şehrin en önemli toplanma alanı olarak işlev gördüğünü anlatan Başkan Soyer, şehrin yeşil alanlarını korumanın ve ranta kurban etmemenin önemini hatırlatarak, "5 bin kişilik amfi tiyatroyla birlikte Türkiye'nin en modern buz sporları salonunun yer aldığı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan havuz İzmir; yüzme, su altı ragbisi, su topu ve triatlon müsabakalarına ev sahipliği yapacak ve her yaştan İzmirliye hizmet verecek. Yarı olimpik yüzme havuzumuz, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda engelli ve doğa dostu bir yapı olarak inşa edildi. Aşık Veysel Yüzme Havuzu'na ek olarak bu yaz, Gaziemir-Emrez, Bornova- Meriç ve Konak- Pazaryeri mahallelerine üç portatif havuz kuruyoruz. Böylece, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerdeki çocuk ve gençlerimiz yaz boyunca yüzme imkanına kavuşmuş olacak. Önümüzdeki yıl Kemer'de, Türkiye'nin en modern ve özel tasarımlı olimpik havuzunun da temelini atarak kısa bir süre sonra İzmir'i su sporlarının önde gelen merkezlerinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.

HER YAŞTAN İZMİRLİYE AÇIK

Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle hizmete alınan havuzdan hem sporcular hem de yüzme öğrenmek isteyen çocuk, genç ve her yaş grubunun aktif olarak yararlanacağı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sualtı ragbisi, triatlon ve sutopu takımlarının antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapacak yüzme havuzunda yüzme bilmeyen 6 yaş ve üzeri çocuklar ile 18 yaş üstü ve yetişkinler için kurs verilecek. Stil geliştirmek isteyenler için ise ayrı bir program uygulanacak.

İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz
İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yüzme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın bir devleti inşa edeceğiz - Son Dakika


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