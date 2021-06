Depremzedeler Kredi Sözleşmesinin Onayını Bekliyor - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği toplam maliyeti 1 milyar lirayı aşan yatırımların açılış törenlerine katılmak üzere geldiği İzmir'de 30 Ekim depreminin mağdurlarıyla da buluştu. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremde yıkılan konutların yeniden yapılması için bulduğu uygun koşullu Dünya Bankası kredisinin 2 aydır Cumhurbaşkanı'nın onayını beklediğini söyledi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Acılı günlerde beraber olup, birbirimizin acılarını paylaşmak son derece önemli. Depremden hemen sonra buraya geldik, sizlerle birlikte olduk. Bugün yine birlikteyiz" diye konuştu.

Kredi onaylanırsa inşaatlar hemen başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yurtdışından bulduğu uygun koşullu kredinin bir an önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "O sağlandığı takdirde inşaatların yapımına başlanabilecek. En büyük arzumuz her vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasıdır. Belediye başkanlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Sizin adınıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile milletvekili arkadaşlarımız sık sık görüşüyorlar. 79 bin konutun yeniden yapılması gerekiyor. Biz ağır hasarlılardan başlayarak konutların yapılmasını ve insanların güvenli evlerde oturmasını istiyoruz. Erdoğan bu kararnameyi imzalarsa Tunç Başkan çok uygun koşullarda kredi alacak. O krediyi sizin için kullanacak. Hatta inşaatı yaparken siz bir müteahhitle karşı karşıya kalmayacaksınız. Muhatap doğrudan doğruya Büyükşehir Belediye başkanı olacak. İZBETON aracılığıyla bu inşatlar yapılacak. Müteahhit karı olmadığı için siz daha ucuz konutlara sahip olacaksınız" dedi.

Bu durumu bir siyasi çekişme konusu haline getirmek istemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a çağrı yapayım. Lütfen önünüze gelen sözleşmeyi imzalayın. Depremzedeler bekliyor. İmzalandığı andan itibaren inşaatlar başlayacak ve insanlar depreme dayanıklı evlerde yaşayacak.

Genel Başkanımızın aklı yüreği sizinle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise depremden sonra her vefat eden aileden bir kişi istihdam etme kararı aldıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Sonra Genel Başkanımız İzmir ziyaretinde evini işini kaybeden apartman görevlilerinin de işe alınmasını istedi. Onun da gereğini yaptık. Sayın Genel Başkanımız her daim burada olmayabilir ama akli yüreği sizinle. Sürekli sizinle ilgili talimat veriyor sorular soruyor. Dünya Bankası'yla 250 milyon dolarlık bir kredi ile ilgili 30 yıl vadeli 5 yıl ödemezsiz çok önemli yol aldık. 2 yılda yapılacak kredi müzakerelerini 4, 5-5 ayda tamamladık. Bu rakamı da 330 milyon dolara çıkardık. 7 bin ila 10 bin konutu yapabilecek bir mali kaynağı yarattık. İki aydır Sayın Cumhurbaşkanımızın onayında bekliyor. Bir an önce bu kaynağın aktarılması lazım ki çalışmaya başlayalım.