Kılıçdaroğlu: "Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ Belediyesinin ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:25 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ Belediyesinin ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti. (5)
"Şimdi ne kurdular? Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık"
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