Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık"
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Kılıçdaroğlu: "Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ Belediyesinin ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ Belediyesinin ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti. (5)

"Şimdi ne kurdular? Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık"

Kılıçdaroğlu: Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık

Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:25 Kaynak: AA
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