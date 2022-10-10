Kılıçdaroğlu Boston'da, Biyomedikal Çalışmaları İnceledi: "Türkiye'nin Bilimde Dünya ile Rekabet Edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonumuzun... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Boston'da, Biyomedikal Çalışmaları İnceledi: "Türkiye'nin Bilimde Dünya ile Rekabet Edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonumuzun...

10.10.2022 18:25
Kılıçdaroğlu Boston'da, Biyomedikal Çalışmaları İnceledi: "Türkiye'nin Bilimde Dünya ile Rekabet Edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonumuzun...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye'nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD temasları bugün başladı. Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Boston'da; 10 Türk akademisyenin görev yaptığı, Lara Özkan adında Malatyalı bir Türk öğrencinin eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren ile enstitüdeki Media Lab'da yürütülen çalışmaları inceledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; ziyaretine ve incelemelerine ilişkin açıklamalar yaptı:

"Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye'nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Boston'da, Biyomedikal Çalışmaları İnceledi: 'Türkiye'nin Bilimde Dünya ile Rekabet Edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonumuzun... - Son Dakika

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