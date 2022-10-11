Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti (3)

11.10.2022 04:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temaslarının ilk gününde Boston kentinde Massachusetts Technology Institute'de (MIT) bilimsel çalışmalar yapan Türk profesörler ve öğrencilerle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temaslarının ilk gününde Boston kentinde Massachusetts Technology Institute'de (MIT) bilimsel çalışmalar yapan Türk profesörler ve öğrencilerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, MIT Media Lab binasında ilk olarak Dr. Canan Dağdeviren'in çalışma ofisine konuk olarak, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra, yürüyerek üniversite yakınındaki bir restorana geçti. Heyet, burada MIT'deki Türk öğrencilerle yemekli toplantı yaptı.

Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun, daha sonra, MIT Koch Cancer Institute'yü ziyaret ederek bazı Türk profesörlerle görüşmeler yapması bekleniyor.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye'nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu ABD'de, Türk Öğrencilerle Bir Araya Geldi: 'Düşündüğümüz Bir Şey Daha Var. Her Yıl 10 Bin Öğrenciyi Yurt Dışına Göndermek. Kılıçdaroğlu ABD'de, Türk Öğrencilerle Bir Araya Geldi: 'Düşündüğümüz Bir Şey Daha Var. Her Yıl 10 Bin Öğrenciyi Yurt Dışına Göndermek. Kılıçdaroğlu, Kasım Ayında Yeni Ekonomik Paradigmayı Açıklayacağını Duyurdu: 'Kasım Ayında Herkes Her Şeyi Duyacak' Kılıçdaroğlu, Kasım Ayında Yeni Ekonomik Paradigmayı Açıklayacağını Duyurdu: 'Kasım Ayında Herkes Her Şeyi Duyacak'
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Massachusetts, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:52 Ekonomiyi değerlendiren MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Sanayiciler faiz konuşmaktan yoruldu
09:50 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor
09:26 TOKİ arsa başvuruları kimlik numarası detayı! Son haneye göre yapılacak
09:25 Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara'nın cansız bedeni inşaatın önünde bulundu! Akrabaları cinayet işlendiğini ileri sürüyor
09:20 8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi
09:01 Aleyna Tilki'den şaşırtan paylaşım: Hepinizi Allah'a şikayet ettim
09:02 Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki!
08:56 Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "canım benim" dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı
08:33 Tırdan yola düşen kimyasal madde paniğe neden oldu
08:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 10:05:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement