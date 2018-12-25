Kılıçdaroğlu: "Bu Bütçe Vatandaşa Bir Şey Getirmiyor"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP
TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:42 Kaynak: AA
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