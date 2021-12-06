Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz

06.12.2021 21:08
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğizCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz.

Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Kumpas bütçesine, bu millete, 83 milyona kumpas kuran bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, gurebadan parayı toplayıp Londra'daki bir avuç tefeciye, dolar baronlarına hizmet eden bir bütçedir; asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Konuşmasının başında AK Parti'li bir milletvekili oturduğu yerden Kılıçdaroğlu'na aday olup olmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan" diye yanıt verdi. Konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin soru önergelerine bakanların cevap vermediğini savunarak, "Ne itibarı var Meclis'in? Bir tek soru soracaklar. 27 bin 321 soruya bakanlar cevap vermedi. Her biriniz tek tek vekilsiniz. Eğer bir bakan, bakanlar vekillerin sorularına cevap vermiyorsa Meclis bizim için sıradan bir kurum demektir. 600 kişi toplumun nezdinde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına bile cevap verilmeyen bir Meclis, bir milletvekili. TBMM vesayet altında. Sayıştay raporlarına müdahale edilirse ve bunları yürütme organı yaparsa o zaman o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır" dedi.

'MERKEZ BANKASI'NI İĞDİŞ ETTİLER'Kılıçdaroğlu, bütçeye ilişkin eleştirilerini dile getirerek, "Şu sunulan bütçede ne var Allah aşkına? Ben şahsen ve grubum, ülkesini seven milletvekilleri olarak, 2018 Ağustos'undan beri 'ekonomik kriz gelecek' diyorum. Ekonomik Sosyal Konsey en son ne zaman toplandı? 'Bu ekonomik sosyal konseyi niye toplamıyorsunuz' diye sormanız gerekir. Piyasada istikrarı sağlamak üzere düzenlenen kurumun adı nedir? Merkez Bankası. Merkez Bankası'nı ne yaptılar? Merkez Bankası'nı iğdiş ettiler. Erdoğan, bir kararname çıkardı;  'Fiyat İstikrar Komitesi kuruyorum' dedi. Merkez Bankası'ndan bu yetkiyi alıp, kendi kurduğu kurula verdi. Peki bu komite kaç kez toplandı, bilen var mı? Hiç toplanmadı. Bu devlet nasıl yönetildi. O zaman bu Meclis'in görevi ne? Gerçekler böyledir, acıdır gerçekler. Artık marketlerde saat başı etiket değiştiren eleman istihdam ediyorlar." diye konuştu. 'HANİ SİZ FAİZE KARŞIYDINIZ'Kılıçdaroğlu, hükumetin vatandaş nezdinde de parlamento nezdinde de saygınlığı olmadığını savunarak, "Şu soruyu sordunuz mu kendinize; ya arkadaş ben kendi vatandaşımdan niye dolar ile borçlanıyorum, niye avro ile borçlanıyorum. Bu memleketin TL'si yok mu? Hani milliydiniz? Bunların hiçbiri milli değil. Oturan bakanların da hiçbiri milli değil. Bankalardaki tasarruf mevduatının kaçı dolar? Yüzde 63'ü döviz. Vatandaş güvenmiyor; topladığı parayı dolar olarak tutuyor. Krediyi alıyor, gidip dolar alıp bankaya yatırıyor. Çünkü önünü görmüyor. Erdoğan diyor ki 'ben hiç bir zaman faizci olmadım.' Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan'dır. Bu yıl 180 milyar lira olan faiz ödemesi bu bütçede 240 milyar lira oldu. Hani siz faize karşıydınız" ifadelerini kullandı. EL HAREKETİ İDDİASIKılıçdaroğlu, doların 7 liradan 14 liraya çıktığına dikkat çekerek, "Kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Para nereden nereye gidiyor? Fakir fukaradan 5'li çeteye gidiyor. Dolarla ihale aldın diyelim; güvenceyi de dolarla veriyoruz. Dolarla borçlandıysan ABD'deki enflasyon, avro ile borçlandıysanız AB'deki enflasyonu sırtımıza yıkıyor. Bu millet AB'deki enflasyonu niye çeksin?" dedi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığını iddia eden AK Parti'li milletvekilleri masalara vurarak, tepki gösterdi. CHP ve AK Parti milletvekillerinin sözlü tartışması uzayınca Meclis Başkanı Mustafa Şentop, araya girerek uyarıda bulundu.'BU BÜTÇEYE HAYIR DİYECEĞİZ'Kılıçdaroğlu, "Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Kumpas bütçesine, bu millete, 83 milyona kumpas kuran bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, gurebadan parayı toplayıp Londra'daki bir avuç tefeciye, dolar baronlarına hizmet eden bir bütçedir; asla kabul etmiyoruz. Allah'ın izniyle bunları göndereceğiz; esnafıyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, kadınıyla, kızıyla, genciyle, yaşlısıyla göndereceğiz. Sandığı getirmiyorlar. Getiremezler efendim. Gideceklerini bunlar da çok iyi biliyor" dedi.  AK PARTİ, İŞLEM YAPILMASINI İSTEDİKılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, oturduğu yerden söz aldı. Ünal, Kılıçdaroğlu hakkında, konuşması sırasında kürsüdeki hareketi nedeniyle Meclis iç tüzüğü kapsamında işlem yapılması ve kınama cezası verilmesini talep etti. Şentop da görüntüleri izleyeceğini söyleyerek ara verdi.Aranın ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, görüntüleri izlediklerini söyleyerek, Kılıçdaroğlu'nun "Dışarıdan dünya kadar borç alındı ve sırtımıza yüklendi" sözlerine dikkat çekmek için eliyle diğer elinin sırtına vurarak, bu ifadesini güçlendirmeye çalıştığını, bunun parti gruplarına ya da Meclis'e yönelik bir tavır olmadığını söyledi. Özel'in sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterirken, ceza söz konusu olmadı ve görüşmelere devam edildi.ŞENTOP: SAYIŞTAY RAPORLARINI DEĞİŞTİRME SÖZ KONUSU DEĞİL

Görüşmelerin devamında Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Sayıştay raporları ve soru önergesi eleştirilerine yanıt verdi. Şentop, "Sayıştay raporları Meclis'e Sayıştay Başkanlığı imzasıyla geliyor. Değiştirme söz konusu değil. İkincisi 'soru önergelerine bakanlar cevap vermiyor' deniyor. Cevaplanmayan soru sayısı 18 bin 791. Şüphesiz soru önergelerinin hepsinin cevaplanması arzu edilir. Cevaplandırılma oranı, yüzde 64,44'tür. 27'inci dönemde gerek 26, gerek 24'üncü döneme göre cevaplandırma oranı yüksek. Ayrıca soruların cevabı ile ilgili Anayasa ve İç tüzük TBMM Başkanı'na bir görev vermiyor" dedi.

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,


Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz - Son Dakika


Son Dakika

Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
22:20 TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan dikkat çeken Metin Feyzioğlu yorumu geldi
22:18 Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti'nin ardından Anadolu turuna çıkıyor
21:58 Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'un göndermesine cevap: Espri yapmış
20:57 Finlandiyalı bakanın korona testinin pozitif çıktığı gün başbakanın gece kulübüne gitmesi tepki çekti
20:54 CHP'den, Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine savunma: Elinin sırtına vurdu
20:52 Son Dakika! Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
20:52 Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepkiler çığ gibi büyüyor
20:21 Edirne'de yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı
20:08 Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon euro girecek
20:02 Kılıçdaroğlu'nun meclisteki el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 22:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement