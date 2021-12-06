Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Kumpas bütçesine, bu millete, 83 milyona kumpas kuran bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, gurebadan parayı toplayıp Londra'daki bir avuç tefeciye, dolar baronlarına hizmet eden bir bütçedir; asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Konuşmasının başında AK Parti'li bir milletvekili oturduğu yerden Kılıçdaroğlu'na aday olup olmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan" diye yanıt verdi. Konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin soru önergelerine bakanların cevap vermediğini savunarak, "Ne itibarı var Meclis'in? Bir tek soru soracaklar. 27 bin 321 soruya bakanlar cevap vermedi. Her biriniz tek tek vekilsiniz. Eğer bir bakan, bakanlar vekillerin sorularına cevap vermiyorsa Meclis bizim için sıradan bir kurum demektir. 600 kişi toplumun nezdinde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına bile cevap verilmeyen bir Meclis, bir milletvekili. TBMM vesayet altında. Sayıştay raporlarına müdahale edilirse ve bunları yürütme organı yaparsa o zaman o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır" dedi.

'MERKEZ BANKASI'NI İĞDİŞ ETTİLER'Kılıçdaroğlu, bütçeye ilişkin eleştirilerini dile getirerek, "Şu sunulan bütçede ne var Allah aşkına? Ben şahsen ve grubum, ülkesini seven milletvekilleri olarak, 2018 Ağustos'undan beri 'ekonomik kriz gelecek' diyorum. Ekonomik Sosyal Konsey en son ne zaman toplandı? 'Bu ekonomik sosyal konseyi niye toplamıyorsunuz' diye sormanız gerekir. Piyasada istikrarı sağlamak üzere düzenlenen kurumun adı nedir? Merkez Bankası. Merkez Bankası'nı ne yaptılar? Merkez Bankası'nı iğdiş ettiler. Erdoğan, bir kararname çıkardı; 'Fiyat İstikrar Komitesi kuruyorum' dedi. Merkez Bankası'ndan bu yetkiyi alıp, kendi kurduğu kurula verdi. Peki bu komite kaç kez toplandı, bilen var mı? Hiç toplanmadı. Bu devlet nasıl yönetildi. O zaman bu Meclis'in görevi ne? Gerçekler böyledir, acıdır gerçekler. Artık marketlerde saat başı etiket değiştiren eleman istihdam ediyorlar." diye konuştu. 'HANİ SİZ FAİZE KARŞIYDINIZ'Kılıçdaroğlu, hükumetin vatandaş nezdinde de parlamento nezdinde de saygınlığı olmadığını savunarak, "Şu soruyu sordunuz mu kendinize; ya arkadaş ben kendi vatandaşımdan niye dolar ile borçlanıyorum, niye avro ile borçlanıyorum. Bu memleketin TL'si yok mu? Hani milliydiniz? Bunların hiçbiri milli değil. Oturan bakanların da hiçbiri milli değil. Bankalardaki tasarruf mevduatının kaçı dolar? Yüzde 63'ü döviz. Vatandaş güvenmiyor; topladığı parayı dolar olarak tutuyor. Krediyi alıyor, gidip dolar alıp bankaya yatırıyor. Çünkü önünü görmüyor. Erdoğan diyor ki 'ben hiç bir zaman faizci olmadım.' Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan'dır. Bu yıl 180 milyar lira olan faiz ödemesi bu bütçede 240 milyar lira oldu. Hani siz faize karşıydınız" ifadelerini kullandı. EL HAREKETİ İDDİASIKılıçdaroğlu, doların 7 liradan 14 liraya çıktığına dikkat çekerek, "Kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Para nereden nereye gidiyor? Fakir fukaradan 5'li çeteye gidiyor. Dolarla ihale aldın diyelim; güvenceyi de dolarla veriyoruz. Dolarla borçlandıysan ABD'deki enflasyon, avro ile borçlandıysanız AB'deki enflasyonu sırtımıza yıkıyor. Bu millet AB'deki enflasyonu niye çeksin?" dedi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığını iddia eden AK Parti'li milletvekilleri masalara vurarak, tepki gösterdi. CHP ve AK Parti milletvekillerinin sözlü tartışması uzayınca Meclis Başkanı Mustafa Şentop , araya girerek uyarıda bulundu.'BU BÜTÇEYE HAYIR DİYECEĞİZ'Kılıçdaroğlu, "Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Kumpas bütçesine, bu millete, 83 milyona kumpas kuran bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, gurebadan parayı toplayıp Londra'daki bir avuç tefeciye, dolar baronlarına hizmet eden bir bütçedir; asla kabul etmiyoruz. Allah'ın izniyle bunları göndereceğiz; esnafıyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, kadınıyla, kızıyla, genciyle, yaşlısıyla göndereceğiz. Sandığı getirmiyorlar. Getiremezler efendim. Gideceklerini bunlar da çok iyi biliyor" dedi. AK PARTİ, İŞLEM YAPILMASINI İSTEDİKılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal , oturduğu yerden söz aldı. Ünal, Kılıçdaroğlu hakkında, konuşması sırasında kürsüdeki hareketi nedeniyle Meclis iç tüzüğü kapsamında işlem yapılması ve kınama cezası verilmesini talep etti. Şentop da görüntüleri izleyeceğini söyleyerek ara verdi.Aranın ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel , görüntüleri izlediklerini söyleyerek, Kılıçdaroğlu'nun "Dışarıdan dünya kadar borç alındı ve sırtımıza yüklendi" sözlerine dikkat çekmek için eliyle diğer elinin sırtına vurarak, bu ifadesini güçlendirmeye çalıştığını, bunun parti gruplarına ya da Meclis'e yönelik bir tavır olmadığını söyledi. Özel'in sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterirken, ceza söz konusu olmadı ve görüşmelere devam edildi.ŞENTOP: SAYIŞTAY RAPORLARINI DEĞİŞTİRME SÖZ KONUSU DEĞİL

Görüşmelerin devamında Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Sayıştay raporları ve soru önergesi eleştirilerine yanıt verdi. Şentop, "Sayıştay raporları Meclis'e Sayıştay Başkanlığı imzasıyla geliyor. Değiştirme söz konusu değil. İkincisi 'soru önergelerine bakanlar cevap vermiyor' deniyor. Cevaplanmayan soru sayısı 18 bin 791. Şüphesiz soru önergelerinin hepsinin cevaplanması arzu edilir. Cevaplandırılma oranı, yüzde 64,44'tür. 27'inci dönemde gerek 26, gerek 24'üncü döneme göre cevaplandırma oranı yüksek. Ayrıca soruların cevabı ile ilgili Anayasa ve İç tüzük TBMM Başkanı'na bir görev vermiyor" dedi.

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,